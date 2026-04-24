Inicio Ciudad de México Activan Alerta Amarilla por Lluvias y Granizada Hoy Viernes: ¿Cuáles Son las Zonas Afectadas?

Activan Alerta Amarilla por Lluvias y Granizada Hoy Viernes: ¿Cuáles Son las Zonas Afectadas?

La Alerta Amarilla por lluvias está activa hasta la noche de este viernes 24 de abril, estas son las zonas que registran aguaceros

Activan Alerta Amarilla por Lluvias y Granizada Hoy Viernes: ¿Cuáles Son las Zonas Afectadas?

Calles inundadas en Iztapalapa, 24 de abril de 2026. Foto: X @SGIRPC_CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX activó la Alerta Amarilla por lluvias fuertes y granizada para este viernes 24 de abril de 2026.

Lluvia cae con fuerza en Tláhuac y partes altas de Tlalpan

  • Autoridades reportan la caída con fuerza de lluvia en Tláhuac y partes altas de la alcaldía Tlalpan, además, que se registran chubascos en Xochimilco y Milpa Alta.

 

Lluvias no dan tregua en Iztapalapa esta noche

Se atienden aparatosos encharcamiento en Puentetitla y Calzada Ermita Iztapalapa, colonia Ricardo Flores Magón, en la alcaldía Iztapalapa.

  • Las autoridades aseguran que a consecuencia de la insuficiencia de la red de drenaje, se presentó un encharcamiento de 50 m de espejo por 30 cm de tirante en este punto.

Amplían la alerta amarilla por lluvias a más alcaldías

Fue actualizada la Alerta Amarilla por persistencia de lluvias fuertes y caída de granizo para la noche de este viernes 24 de abril de 2026, en las demarcaciones: 

  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuauhtémoc
  • Gustavo A. Madero
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • Tláhuac
  • Tlalpan
  • Venustiano Carranza
  • Xochimilco

Encharcamientos por lluvias causan tránsito lento en Oriente de la CDMX

Lluvias en Iztapalapa, CDMX. Foto: N+

La noche de este viernes hay encharcamientos debido a las lluvias, lo que ha ocasionado el desplazamiento lento en Circuito Bicentenario en la colonia Sinatel, en la alcaldía Iztapalapa hacia Tlalpan.

Video relacionado: Realizan Trabajos de Desazolve para Evitar Inundaciones Ante Lluvias en SLP

En estas zonas se reportan chubascos

  • Gustavo A. Madero
  • Iztacalco
  • Tláhuac
  • Venustiano Carranza

Reportan que llueve fuerte con granizo en:

  • Tlalpan
  • Xochimilco
  • Iztapalapa
  • Tláhuac

Lista de zonas con alerta por lluvias

  • Coyoacán
  • Iztapalapa
  • Milpa Alta
  • Tláhuac
  • Tlalpan
  • Xochimilco

¿A qué hora va a llover en CDMX y caerá granizo?

Se esperan lluvias entre 15 y 29 mm con caída de granizo entre las 17:30 a 20:00 horas aproximadamente.

Historias recomendadas

Con información de N+

HVI
 

Inicio Ciudad de México Habra lluvias fuertes granizo cdmx hoy 24 de abril 2026 zonas afectadas alerta amarilla