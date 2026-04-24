Activan Alerta Amarilla por Lluvias y Granizada Hoy Viernes: ¿Cuáles Son las Zonas Afectadas?
La Alerta Amarilla por lluvias está activa hasta la noche de este viernes 24 de abril, estas son las zonas que registran aguaceros
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX activó la Alerta Amarilla por lluvias fuertes y granizada para este viernes 24 de abril de 2026.
Lluvia cae con fuerza en Tláhuac y partes altas de Tlalpan
- Autoridades reportan la caída con fuerza de lluvia en Tláhuac y partes altas de la alcaldía Tlalpan, además, que se registran chubascos en Xochimilco y Milpa Alta.
Se observan #lluvias fuertes en @TlahuacRenace y partes altas de @TlalpanAl. Chubascos en @AlcMilpaAlta y @XochimilcoAl.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 25, 2026
Lluvias no dan tregua en Iztapalapa esta noche
Atendemos encharcamiento en Puentetitla y Calzada Ermita Iztapalapa, col. Ricardo Flores Magón, @Alc_Iztapalapa, donde a consecuencia de la insuficiencia de la red de drenaje, se presentó un encharcamiento de 50 m de espejo por 30 cm de tirante. pic.twitter.com/quouYpZBU9— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 25, 2026
Se atienden aparatosos encharcamiento en Puentetitla y Calzada Ermita Iztapalapa, colonia Ricardo Flores Magón, en la alcaldía Iztapalapa.
- Las autoridades aseguran que a consecuencia de la insuficiencia de la red de drenaje, se presentó un encharcamiento de 50 m de espejo por 30 cm de tirante en este punto.
Amplían la alerta amarilla por lluvias a más alcaldías
Se actualiza #AlertaAmarilla por persistencia de #lluvias fuertes y caída de #granizo para la noche del viernes 24/04/2026, en las demarcaciones: @BJAlcaldia, @Alcaldia_Coy, @AlcCuauhtemocMx, @TuAlcaldiaGAM, @IztacalcoAl, @Alc_Iztapalapa, Tláhuac, @TlalpanAl, @A_VCarranza y… pic.twitter.com/rv7Coztaj0— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 25, 2026
Fue actualizada la Alerta Amarilla por persistencia de lluvias fuertes y caída de granizo para la noche de este viernes 24 de abril de 2026, en las demarcaciones:
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Tláhuac
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
Encharcamientos por lluvias causan tránsito lento en Oriente de la CDMX
La noche de este viernes hay encharcamientos debido a las lluvias, lo que ha ocasionado el desplazamiento lento en Circuito Bicentenario en la colonia Sinatel, en la alcaldía Iztapalapa hacia Tlalpan.
Se observan #lluvias fuertes con caída de #granizo en @TlalpanAl y @XochimilcoAl; chubascos en @Alc_Iztapalapa y @TlahuacRenace. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/jHFnFg1Unq— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 25, 2026
En estas zonas se reportan chubascos
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Tláhuac
- Venustiano Carranza
Reportan que llueve fuerte con granizo en:
- Tlalpan
- Xochimilco
- Iztapalapa
- Tláhuac
Se activa #AlertaAmarilla por intensificación de #lluvias fuertes y caída de #granizo para la tarde y noche del viernes 24/04/2026, en las demarcaciones: @Alcaldia_Coy, @Alc_Iztapalapa, @AlcMilpaAlta, @TlahuacRenace, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/46EyzE1H1e— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 24, 2026
Lista de zonas con alerta por lluvias
- Coyoacán
- Iztapalapa
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Xochimilco
¿A qué hora va a llover en CDMX y caerá granizo?
Se esperan lluvias entre 15 y 29 mm con caída de granizo entre las 17:30 a 20:00 horas aproximadamente.
