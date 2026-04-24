Muere Una Persona por Lluvias en Oaxaca: Lanzan Aviso ante Riesgo por el Agua

Una tormenta afectó a la ciudad de Oaxaca y varios de los municipios que integran su zona metropolitana, ocasionando la muerte de una persona, inundaciones, encharcamientos severos, caída de árboles y cortes de energía eléctrica.

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil, se trató de una tormenta eléctrica que afectó ayer, 23 de abril de 2026, al Valle de Oaxaca y descargó una gran cantidad de agua sobre amplias zonas de la capital del estado y los municipios circundantes.

Entre las áreas más afectadas se encuentran la zona sur y la zona poniente de la capital oaxaqueña.

En el sur, en las agencias municipales de San Juan Chapultepec y San Martín Mexicapan, la lluvia fue intensa y con actividad eléctrica.

La cámara de un celular captó el momento de la caída de un rayo, ocasionando una descarga eléctrica que dejó sin luz a cientos de viviendas.

Video: Captan Caída de Rayo Durante Tormenta en Centro de Oaxaca

En el tramo carretero Oaxaca-Etla se registraron encharcamientos severos e inundaciones en el acceso principal a la autopista Oaxaca-México, que afectó el tránsito vehicular e incluso ocasionó que algunos de los vehículos que circulaban por la zona quedaran varados.

Algunas zonas del centro y la zona norte de la ciudad también sufrieron afectaciones por la tormenta eléctrica, pero en menor medida.

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Aviso ante riesgo por lluvias

Mediante redes sociales, el presidente municipal de Oaxaca, Ray Chagoya, confirmó la muerte de una persona a causa de las lluvias y externó su solidaridad con la familia.

“Lamento profundamente la pérdida de una vida a causa de las lluvias. A su familia le expreso no solo mi respeto, sino toda mi solidaridad y acompañamiento en este momento tan difícil. No están solos”,.

El edil recomendó evitar cruzar arroyos o zonas inundada. "Aunque parezca seguro el comportamiento del agua puede cambiar en cuestión de segundos y poner en riesgo lo más valioso: la vida”.

Lamento profundamente la pérdida de una vida a causa de la lluvia de esta tarde. Acompañamos con respeto y solidaridad a su familia. pic.twitter.com/WcbDNlrAtc — Ray Chagoya (@raychagoya) April 24, 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este viernes se prevén lluvias en Oaxaca, debido a un canal de baja presión y el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, así como en Chiapas, Guerrero, Puebla y Veracruz; también lluvias aisladas en zonas de Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Estado de México y Michoacán.

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Con información de N+

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