¿Sigue Lluvia en CDMX? Así el Clima Hoy 23 de Abril de 2026

Durante los últimos días se han registrado lluvias atípicas en la Ciudad de México (CDMX). Te decimos cómo estará el clima este jueves, 23 de abril de 2026, para que estés preparado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que hoy habrá condiciones de cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Durante el amanecer se registró ambiente fresco en las zonas altas del Valle de Mexico.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 26 a 28 °C.

La temperatura mínima en Toluca, Estado de México, será de 7 a 9 °C y una máxima de 23 a 25 °C.

Además de Viento de componente oeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h.

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Clima hoy en la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que este jueves se prevé ambiente caluroso, cielo parcialmente nublado con aumento de nublados por la tarde con probabilidad de lluvias ligeras e intervalos de chubascos.

Además, el SMN advirtió de la probabilidad de lluvias y chubascos con descargas eléctricas, que se extiende al Estado de México.

Esto debido a varios fenómenos meteorológicos en al país, entre ellos:

El frente frío 46 que se extenderá sobre el noroeste de México; mientras que, una línea seca se establecerá en Coahuila, ambos sistemas interaccionarán con la corriente en chorro subtropical, generando rachas fuertes de viento en el noroeste y norte del país, así como lluvias fuertes en Coahuila y chubascos en Nuevo León y Tamaulipas, ambas precipitaciones con posible caída de granizo.

Por otra parte, canales de baja presión sobre el interior del país, en combinación con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en estados de la Mesa Central, occidente, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

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