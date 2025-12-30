Hallan a Hombre sin Vida en Calles de la Colonia Narvarte, CDMX: Esto Pasó

Un hombre fue hallado sin vida hoy, 30 de diciembre de 2025, en la colonia Narvarte de la Ciudad de México (CDMX), cerca de un paradero. En N+ te indicamos qué pasó en la zona.

El hallazgo ocurrió en la zona comprendida entre Xola y Eje 1 Poniente, a unos metros de un paradero de unidades de transporte público.

Video: Muere Hombre en la Vía Pública en Col. Narvarte, CDMX

De acuerdo con los reportes de N+, vecinos del lugar notaron que el hombre permanecía inmóvil sobre la calle. Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), quienes confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

Los uniformados acordonaron el área y cubrieron el cuerpo con una manta térmica de supervivencia, mientras se realizaban las diligencias iniciales.

Posteriormente, personal de servicios periciales fue notificado para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo y realizar las investigaciones correspondientes. Serán las autoridades las encargadas de determinar la causa de la muerte y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el deceso.

En breve más información.

