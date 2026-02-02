Hallan Cuerpo de Joven en Maleta Flotando en Los Dinamos, CDMX; Combi Podría ser Clave del Caso
N+ Arturo Sierra
La víctima es una joven de entre 15 y 18 años, quien permanece en calidad de desconocida. Una combi color café podría ser la clave del caso
La Fiscalía de la CDMX busca identificar el cuerpo de una joven asesinada y abandonada en la zona de Los Dinamos, alcaldía Magdalena Contreras; la víctima tenía entre 15 y 18 años de edad, y murió asfixiada por estrangulamiento
Autoridades de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México buscan identificar el cuerpo de una joven que fue privada de la vida y abandonada en la zona de Los Dinamos, en la alcaldía Magdalena Contreras.
- Se trata de una persona del sexo femenino, de entre 15 y 18 años, quien permanece en calidad de desconocida.
Según reportes de autoridades capitalinas, el hallazgo ocurrió el pasado 17 de enero en la calle Cañada, colonia La Carbonera, específicamente en un camino del parque ecoturístico Primer Dinamo.
Noticia relacionada: Vinculan a Proceso a Eric Antonio ’N' por Violación y Doble Feminicidio en Cuautitlán.
Cuerpo de mujer dentro de maleta: causa de muerte
La víctima fue localizada dentro de una maleta de lona color negro, la cual flotaba en el agua. Según informes de la Fiscalía general de Justicia de la Ciudad de México, la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento.
- Los reportes señalan que la joven era de tez morena, cabello largo y vestía una sudadera color azul.
- Las autoridades continúan analizando si existe algún reporte de mujer desaparecida que coincida con estas características.
Investigan vehículo sospechoso
La Fiscalía capitalina informó que en la zona de Los Dinamos no existen cámaras de videovigilancia.
No obstante, se investiga la posible relación con un vehículo color café, tipo combi, que fue videograbado circulando por varias calles de la colonia Lomas de San Bernabé la noche del 16 de enero.
El vehículo fue visto entre las 9 y las 12 de la noche; sin embargo, hasta el momento no ha sido localizado.
