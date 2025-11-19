Hallan Toma Clandestina y Dos Túneles en Casa de CDMX; Elementos de la GN Resguardan el Sitio

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó hoy, 19 de noviembre de 2025, que hallaron una toma clandestina y dos túneles en un inmueble de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México (CDMX).

Pidieron el apoyo de personal de Pemex para intervenir en el inmueble, también acudieron elementos de la Guardia Nacional (GN) para resguardar el sitio.

En breve más información.

FBPT