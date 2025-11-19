¿Cuánto le Cuesta a los Negocios Cuidarse de Marchas en CDMX? Esto Destinan por Posibles Daños

Después de las marchas y protestas registradas en la Ciudad de México (CDMX), la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la

Ciudad de México (Concanaco CDMX) compartió hoy, 19 de noviembre de 2025, cuánto cuesta a los negocios cuidarse ante los posibles daños.

De acuerdo con estimaciones del sector empresarial, tan solo el corredor que va del Ángel de la Independencia al Zócalo concentra más de 4,700 unidades económicas entre comercios, servicios y establecimientos turísticos, quienes incrementaron sus inversiones en seguridad ante riesgos a su personal, clientes y bienes materiales.

La Concanaco señaló que las marchas que tienen actos de violencia representan un costo de 1,056 millones de pesos al año a los negocios que se encuentran en calles principales de la CDMX.

En breve más información.

FBPT