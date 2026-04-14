¿Hay Bloqueo en CDMX por el Refugio Franciscano Hoy? Manifestantes se Concentrarán en Esta Zona

Por segundo día consecutivo, miembros del Comité de Apoyo al Refugio Franciscano saldrán a las calles de la Ciudad de México (CDMX) para exigir la devolución de los perros y gatos que fueron retirados por las autoridades capitalinas desde finales del año pasado.

Aquí te decimos dónde y a qué hora será la concentración de los manifestantes hoy, 14 de abril de 2026, para que consideres rutas alternas y evites afectaciones en tus traslados.

También puedes seguir todos los canales de N+ para conocer la situación de la vialidad en la CDMX, las demás marchas y bloqueos previstos para este martes, así como el avance o complicaciones en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

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Video: Casi 13 Horas de Manifestación de Simpatizantes del Refugio Franciscano en Reforma

Protesta por caso del Refugio Franciscano hoy

Según información de la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, este martes el Comité de Apoyo al Refugio Franciscano protestará en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los activistas y defensores de animales acudirán a las 13:00 horas a la Secretaría de Gobierno, en Plaza de la Constitución número 1, colonia Centro Histórico de la capital mexicana.

Lo anterior, indicaron, para exigir la entrega inmediata de todos los animales del Refugio Franciscano a sus legítimos cuidadores.

También para pedir la suspensión inmediata de cualquier proceso de adopción, ya que cuentan con custodia legal.

Además de solicitar informes médicos diarios con prueba de vida sobre el estado de salud de los animales, que actualmente están en el Deportivo “Los Galeana”, el Albergue del Ajusco y en Brigada Animal.

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Bloqueo durante 13 horas

Cabe señalar que ayer, integrantes del Refugio Franciscano y colectivo bloquearon Paseo de la Reforma e Insurgentes por casi 13 horas, lo que ocasionó severo caos en la zona.

Los manifestantes exigieron la devolución de cientos de mascotas a sus instalaciones en Cuajimalpa, luego de que las autoridades capitalinas los retiraron desde el 11 de diciembre de 2025.

Denunciaron que los tienen en malas condiciones y que hay opacidad en el caso, por lo que prometieron más movilizaciones en distintos puntos de la capital si no les dan una solución.

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Con información de N+.

spb