¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy 1 de Diciembre? Capufe Informa Afectaciones
N+
Conoce aquí cómo está el tránsito en la autopista México-Querétaro este lunes 1 de diciembre, para que tomes previsiones y llegues con tiempo a tu destino
COMPARTE:
¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy, 1 de diciembre de 2025? Aquí en N+ te damos a conocer el reporte de las autoridades sobre la situación en dicha vialidad, para que tomes previsiones y no se te haga tarde al realizar tus actividades.
Este lunes, la autopista amaneció con carga vehicular, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), por lo que las instancias pidieron a los automovilistas circular con precaución.
Recuerda que puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, autopistas de acceso a la Ciudad de México (CDMX) y el sistema de transporte público.
Noticia relacionada: Marcha por VIH-Sida: Ruta y Avenidas Cerraras por Protesta Hoy en CDMX.
¿Hay cierres en la México-Querétaro hoy 13 de septiembre de 2025?
Todos los días, tanto Capufe como la GN emiten avisos en redes sociales sobre las afectaciones en la autopista México-Querétaro. A continuación, te informamos sobre la situación de hoy:
- 23:21 horas (30 de noviembre): Cierre a la circulación en carriles centrales, a la altura del km 31, dirección CDMX, por atención de choque por alcance y derrame de combustible.
- 01:18 horas (1 de diciembre): Restablecimiento de la circulación en el km 37, dirección CDMX, tras atención de accidente.
- 05:00 horas: Carga vehicular en la Plaza de Cobro Tepotzotlán, en dirección CDMX, sin reporte de incidentes.
Historias recomendadas:
- ¿Cuántos Frentes Fríos se Prevén en la Temporada 2025-2026? Este es el Pronóstico por Mes.
- Niños, en Peligro: Alerta por “Juegos y Emojis con Trampa” que Pueden Terminar en Abuso Infantil.
- ¿Hay Cambio de Medidor de Luz de CFE? Empresa Aclara si Está Activo un Operativo Especial.
Con información de N+.
spb