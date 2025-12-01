¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy 1 de Diciembre? Capufe Informa Afectaciones

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy, 1 de diciembre de 2025? Aquí en N+ te damos a conocer el reporte de las autoridades sobre la situación en dicha vialidad, para que tomes previsiones y no se te haga tarde al realizar tus actividades.

Este lunes, la autopista amaneció con carga vehicular, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), por lo que las instancias pidieron a los automovilistas circular con precaución.

¿Hay cierres en la México-Querétaro hoy 13 de septiembre de 2025?

Todos los días, tanto Capufe como la GN emiten avisos en redes sociales sobre las afectaciones en la autopista México-Querétaro. A continuación, te informamos sobre la situación de hoy:

23:21 horas (30 de noviembre): Cierre a la circulación en carriles centrales, a la altura del km 31, dirección CDMX, por atención de choque por alcance y derrame de combustible.

(30 de noviembre): Cierre a la circulación en carriles centrales, a la altura del por atención de choque por alcance y derrame de combustible. 01:18 horas (1 de diciembre): Restablecimiento de la circulación en el km 37, dirección CDMX, tras atención de accidente .

(1 de diciembre): Restablecimiento de la circulación en el km 37, dirección CDMX, tras atención de . 05:00 horas: Carga vehicular en la Plaza de Cobro Tepotzotlán, en dirección CDMX, sin reporte de incidentes.

