Marcha por VIH-Sida: Ruta y Avenidas Cerraras por Protesta Hoy en CDMX

Este lunes 1 de diciembre de 2025, pacientes y activistas realizarán una marcha en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX), en el marco del Día Mundial del VIH-Sida.

Aquí te informamos a qué hora y cuál será la ruta de la movilización, para que consideres tomar rutas alternas y evitar afectaciones en tus trayectos.

Sobre el Día Mundial del VIH/SIDA

El Día Mundial de la lucha contra el Sida se conmemora desde el 1 de diciembre de 1988, con la finalidad de destacar la importancia de acceso equitativo a servicios de salud y fortalecer las acciones en el primer nivel de atención de salud, en especial la prevención y servicios de tratamiento, así como la promoción del trabajo con las comunidades para alcanzar a las personas más vulnerables al VIH.

De acuerdo con las organizaciones Panamericana de la Salud y Mundial de la Salud (OPS/OMS), el lema de este año es “Cero muertes por SIDA en 2030”.

Dicha campaña busca sensibilizar sobre la realidad de la enfermedad avanzada por VIH, visibilizar las historias detrás de cada caso y promover una respuesta colectiva.

Marcha de hoy en CDMX

En este sentido, pacientes y activistas con VIH-Sida realizarán una marcha hoy a las 19:00 horas en la alcaldía Cuauhtémoc, de acuerdo con información de la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

La movilización se llevará a cabo del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución.

Se trata de una marcha pacífica en honor a las personas que tienen la enfermedad y a quienes han fallecidos por ella.

Además, los participantes difundirán las necesidades y las discriminaciones que aún sufren los pacientes en la actualidad.

Según la SSC, en apoyo participarán organizaciones como Yaajméxico, Pridemxtickets, Somos Pridemx y Sinarunners.

