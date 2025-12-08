¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy 8 de Diciembre? Así el Reporte de Capufe

Si utilizas la México-Querétaro hoy, 8 de diciembre de 2025, debes saber cómo está la autopista, para que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias en esta importante vialidad del centro del país.

Este lunes, la autopista amaneció sin incidentes graves que afecten la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

¿Hay cierres en la México-Querétaro hoy?

Este lunes así está la autopista México-Querétaro, de acuerdo con los últimos reportes de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN):

A las 11:46 horas de ayer, se registró un accidente km 181, dirección CDMX.

A las 5:09 horas de hoy, se reportó carga vehicular en la Plaza de Cobro Tepotzotlán, en dirección a la CDMX, sin reporte de incidente.

A las 6:36 horas, seguía el reporta carga vehicular en la Plaza de Cobro Tepotzotlán, en dirección a la CDMX.

