Robos Más Comunes durante Vacaciones de Diciembre: Alerta por Estas Modalidades en CDMX

Con el aumento de ausencias en hogares durante la temporada navideña, las autoridades capitalinas llevaron a cabo acciones de prevención ante el repunte de los fraudes y robos en ciertas zonas residenciales de la Ciudad de México (CDMX). Alertaron sobre la modalidad de el Falso Repartidor y La Patrona, te contamos en qué consiste.

En ese sentido, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) desplegó un operativo en Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, enfocado en informar y alertar a residentes y personal del hogar sobre dos modalidades delictivas detectadas con mayor frecuencia como La Patrona y el Falso Repartidor.

Video: Refuerzan Acciones en CDMX contra Robos de Viviendas por "Falso Repartidor" y "Falsa Patrona"

Nota relacionada: La Secretaría de Seguridad Ciudadana Despliega Operativo para Alertar de Robos en la CDMX.

¿Cuáles son los tipos de robos más comunes durante la época navideña?

Una de las prácticas reportadas es conocida como La Patrona. En esta estafa telefónica, los agresores se hacen pasar por empleadores para engañar a trabajadoras del hogar. Con presión psicológica y argumentos falsos, convencen a las víctimas de entregar dinero, joyas u objetos de valor a supuestos mensajeros que esperan fuera del domicilio.

La SSC también detectó otra táctica utilizada durante estas fechas que es El Falso Repartidor. En este caso, sujetos se presentan como mensajeros o servicios de entrega. Tocan repetidamente los timbres para confirmar si los domicilios están vacíos y, al no recibir respuesta, intentan ingresar para cometer robos sin violencia.

¿Cómo evitar ser víctima de los modus operando El Falso Repartidor y La Patrona?

Como parte de la campaña preventiva, la SSC emitió recomendaciones para reducir riesgos durante estas vacaciones:

• Evitar responder llamadas de números desconocidos o seguir instrucciones sospechosas.

• Confirmar identidades mediante un segundo canal de contacto antes de entregar objetos o realizar pagos.

• Reportar inmediatamente personas o repartidores no identificados en la zona.

Historias recomendadas:

FBPT

