Este 16 de octubre de 2025, la autopista México-Querétaro amaneció con afectaciones a la circulación y aquí te informamos cómo está el tránsito para que tomes precauciones y no se te haga tarde al realizar tus actividades diarias.

¿Hay cierres en la México-Querétaro hoy 16 de octubre de 2025?

Todos los días, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) proporcionan un informe sobre las afectaciones en la autopista México-Querétaro.

A las 02:19 horas Capufe informó de la reducción de carriles en el kilómetro 156 de la vía en dirección a la CDMX por la atención de un accidente (salida del camino de vagoneta).

informó de la de en el de la vía en dirección a la CDMX por la atención de un accidente (salida del camino de vagoneta). A las 02:48 horas Capufe indicó el restablecimiento de la circulación en el kilómetro 156 de la autopista México-Querétaro dirección CDMX, luego de atender un accidente.

indicó el de la en el dirección CDMX, luego de atender un accidente. A las 05:15 horas Capufe informó que se registraba carga vehicular en el Libramiento Noreste de Querétaro, Plaza de Cobro Chichimequillas, dirección CDMX, sin reporte de incidente.

Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+

LECQ