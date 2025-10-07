¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy 7 de Octubre de 2025? Capufe Informa Afectaciones

¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy? Capufe Informa Afectaciones
Si vas a transitar por la carretera México-Querétaro, checa cómo está el tráfico en la autopista y toma previsiones para que llegues con tiempo a tu destino
Este 7 de octubre de 2025, la autopista México-Querétaro amaneció con afectaciones a la circulación por accidentes viales y aquí te informamos cómo está el tránsito para que tomes precauciones y no se te haga tarde al realizar tus actividades diarias.
También puedes visitar todos los canales de N+ para enterarte sobre cierres, bloqueos, percances y manifestaciones en ésta y otras autopistas principales de la zona centro del país, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).
¿Hay cierres en la México-Querétaro hoy 7 de octubre de 2025?
Todos los días, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) proporcionan un informe sobre las afectaciones en la autopista México-Querétaro.
- A las 23:59 horas del lunes, Capufe indicó la reducción de carriles en el kilómetro 127 dirección Querétaro de la autopista México-Querétaro, por atención de accidente (choque por alcance múltiple).
- A las 3:49 horas Capufe informó que se restableció la circulación en el kilómetro 127 de la autopista México-Querétaro, luego de atender el accidente.
- A las 05:31 horas, se informó sobre carga vehicular en la plaza de cobro Tepotzotlán, en dirección CDMX, sin reporte de incidente.
- A las 07:01 horas, se reportó cierre parcial de la circulación en el km 156, dirección Querétaro, por atención de accidente (choque de costado).
- A las 07:14 horas, Capufe pidió manejar con precaución ante el cierre parcial de la circulación en el km 156, ante un choque por alcance.
Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+
