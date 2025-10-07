¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy 7 de Octubre de 2025? Capufe Informa Afectaciones

Este 7 de octubre de 2025, la autopista México-Querétaro amaneció con afectaciones a la circulación por accidentes viales y aquí te informamos cómo está el tránsito para que tomes precauciones y no se te haga tarde al realizar tus actividades diarias.

¿Hay cierres en la México-Querétaro hoy 7 de octubre de 2025?

Todos los días, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) proporcionan un informe sobre las afectaciones en la autopista México-Querétaro.

A las 23:59 horas del lunes, Capufe indicó la reducción de carriles en el kilómetro 127 dirección Querétaro de la autopista México-Querétaro , por atención de accidente (choque por alcance múltiple).

del lunes, indicó la de en el de la autopista , por (choque por alcance múltiple). A las 3:49 horas Capufe informó que se restableció la circulación en el kilómetro 127 de la autopista México-Querétaro, luego de atender el accidente.

informó que se la en el kilómetro 127 de la autopista México-Querétaro, luego de atender el accidente. A las 05:31 horas , se informó sobre carga vehicular en la plaza de cobro Tepotzotlán, en dirección CDMX, sin reporte de incidente.

, se informó sobre carga vehicular en la plaza de cobro Tepotzotlán, en dirección CDMX, sin reporte de incidente. A las 07:01 horas , se reportó cierre parcial de la circulación en el km 156, dirección Querétaro, por atención de accidente (choque de costado).

, se reportó cierre parcial de la circulación en el km 156, dirección Querétaro, por atención de accidente (choque de costado). A las 07:14 horas, Capufe pidió manejar con precaución ante el cierre parcial de la circulación en el km 156, ante un choque por alcance.

