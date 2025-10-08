Este 8 de octubre de 2025, la autopista México-Querétaro amaneció con afectaciones a la circulación por accidentes viales y aquí te informamos cómo está el tránsito para que tomes precauciones y no se te haga tarde al realizar tus actividades diarias.

¿Hay cierres en la México-Querétaro hoy 8 de octubre de 2025?

Todos los días, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) proporcionan un informe sobre las afectaciones en la autopista México-Querétaro.

A las 01:37 horas, Capufe indicó que en el kilómetro 70 , de la autopista México-Querétaro, dirección Querétaro se registró reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino de tracto camión).

indicó que en el , de la autopista México-Querétaro, dirección Querétaro se registró de por atención de (salida del camino de tracto camión). A las 02:23 horas, informó del cierre a la circulación en el kilómetro 70, dirección Querétaro, por atención de un accidente .

informó del en el kilómetro 70, dirección Querétaro, por atención de un . A las 03:47 horas, se dio a conocer que en el kilómetro 70, de la autopista México Querétaro, dirección Querétaro, la circulación se restableció con reducción de carriles . Indicó que el personal laboraba en la atención del accidente, en maniobras para el retiro de una unidad siniestrada y precisó que en la zona se registraba carga vehicular.

se dio a conocer que en el kilómetro 70, de la autopista México Querétaro, dirección Querétaro, la con . Indicó que el personal laboraba en la atención del accidente, en maniobras para el retiro de una unidad siniestrada y precisó que en la zona se registraba carga vehicular. A las 04:52 horas , Capufe se informó sobre el cierre de circulación en el km 70, dirección Querétaro, por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada).

, Capufe se informó sobre el cierre de circulación en el km 70, dirección Querétaro, por atención de (maniobras para el retiro de unidad siniestrada). A las 06:09 horas , se atendió el accidente en el km 70, dirección Querétaro, pero se informó que aún había carga vehicular.

, se atendió el accidente en el km 70, dirección Querétaro, pero se informó que aún había A las 06:39 horas , las autoridades alertaron sobre la presencia de lluvia a la altura de la Plaza de Cobro Palmillas, por lo que pidieron a los automovilistas disminuir la velocidad y manejar con precaución.

, las autoridades alertaron sobre la presencia de a la altura de la Plaza de Cobro Palmillas, por lo que pidieron a los disminuir la velocidad y manejar con precaución. A las 08:55 horas , se informó que había circulación lenta en el km 150, dirección CDMX, por el avance de una caravana de peregrinos.

, se informó que había circulación lenta en el km 150, dirección CDMX, por el avance de una A las 09:36 horas , Capufe alertó sobre el cierre parcial de la circulación en el km 102, dirección CDMX, debido a un choque por alcance múltiple entre tracto camión y automóviles.

, Capufe alertó sobre el en el km 102, dirección CDMX, debido a un entre tracto camión y automóviles. A las 09:47 horas , se presentó carga vehicular en el km 56, dirección Querétaro, a la altura de la salida al Poblado de Jorobas, sin reporte de incidentes.

, se presentó carga vehicular en el km 56, dirección Querétaro, a la altura de la salida al sin reporte de incidentes. A las 09:49 horas, las autoridades advirtieron sobre carga vehicular en ambos sentidos de la Plaza de Cobro Tepotzotlán, sin reporte de incidente.



