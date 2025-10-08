¿Hay Cierres Hoy en la Autopista México-Querétaro? Capufe Reporta Afectaciones
Si vas a transitar por la carretera México-Querétaro, checa cómo está el tráfico en la autopista y toma previsiones para que llegues con tiempo a tu destino
Este 8 de octubre de 2025, la autopista México-Querétaro amaneció con afectaciones a la circulación por accidentes viales y aquí te informamos cómo está el tránsito para que tomes precauciones y no se te haga tarde al realizar tus actividades diarias.
También puedes visitar todos los canales de N+ para enterarte sobre cierres, bloqueos, percances y manifestaciones en ésta y otras autopistas principales de la zona centro del país, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).
¿Hay cierres en la México-Querétaro hoy 8 de octubre de 2025?
Todos los días, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) proporcionan un informe sobre las afectaciones en la autopista México-Querétaro.
- A las 01:37 horas, Capufe indicó que en el kilómetro 70, de la autopista México-Querétaro, dirección Querétaro se registró reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino de tracto camión).
- A las 02:23 horas, informó del cierre a la circulación en el kilómetro 70, dirección Querétaro, por atención de un accidente.
- A las 03:47 horas, se dio a conocer que en el kilómetro 70, de la autopista México Querétaro, dirección Querétaro, la circulación se restableció con reducción de carriles. Indicó que el personal laboraba en la atención del accidente, en maniobras para el retiro de una unidad siniestrada y precisó que en la zona se registraba carga vehicular.
- A las 04:52 horas, Capufe se informó sobre el cierre de circulación en el km 70, dirección Querétaro, por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada).
- A las 06:09 horas, se atendió el accidente en el km 70, dirección Querétaro, pero se informó que aún había carga vehicular.
- A las 06:39 horas, las autoridades alertaron sobre la presencia de lluvia a la altura de la Plaza de Cobro Palmillas, por lo que pidieron a los automovilistas disminuir la velocidad y manejar con precaución.
- A las 08:55 horas, se informó que había circulación lenta en el km 150, dirección CDMX, por el avance de una caravana de peregrinos.
- A las 09:36 horas, Capufe alertó sobre el cierre parcial de la circulación en el km 102, dirección CDMX, debido a un choque por alcance múltiple entre tracto camión y automóviles.
- A las 09:47 horas, se presentó carga vehicular en el km 56, dirección Querétaro, a la altura de la salida al Poblado de Jorobas, sin reporte de incidentes.
- A las 09:49 horas, las autoridades advirtieron sobre carga vehicular en ambos sentidos de la Plaza de Cobro Tepotzotlán, sin reporte de incidente.
Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+
