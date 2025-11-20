¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy Jueves 20 de Noviembre de 2025?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy, 20 de noviembre de 2025? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este jueves, la autopista amaneció con incidentes que afectaron la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

¿Hay cierres en la México-Querétaro hoy 20 de noviembre de 2025?

A las 00:34 horas Capufe informó de circulación a contraflujo por el avance de unidades con exceso de dimensiones (reactores) del km 73 al 66 de la autopista México-Querétaro y carga vehicular en ambos sentidos.

de a por el avance de unidades con exceso de dimensiones (reactores) del km 73 al 66 de la autopista y carga vehicular en ambos sentidos. A las 2:32 horas Capufe indicó el cierre a la circulación en ambos sentidos de la autopista del kilómetro 70 al 64 por el avance de unidades con exceso de dimensiones (reactores), y que se registraba intensa carga vehicular.

indicó el en ambos sentidos de la autopista del kilómetro 70 al 64 por el avance de unidades con exceso de dimensiones (reactores), y que se registraba intensa carga vehicular. A las 4:37 horas, Capufe informó que se registraba carga vehicular del kilómetro 70 al 64 a pesar de que concluyó el movimiento de unidades con exceso de dimensiones (reactores), y se restableció la circulación en ambos sentidos.

