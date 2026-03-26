¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy JUEVES 26 de Marzo de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 26 de marzo de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este jueves en la autopista continúan diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

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También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

¿Hay cierres en la México-Querétaro?

Este miércoles 25 de marzo de 2026, las autoridades reportaron las siguientes afectaciones e incidentes en esta vía:

07:43 horas : Carga vehicular en el km 33, dirección CDMX, por labores de mantenimiento en los carriles laterales.

: Carga vehicular en el km 33, dirección CDMX, por labores de mantenimiento en los carriles laterales. 09:51 horas: Reducción de carriles por labores de mantenimiento del km 194 al 207, dirección Querétaro.

Reducción de carriles por labores de mantenimiento del km 194 al 207, dirección Querétaro. 11:06 horas: Carga vehicular en la caseta de Tepotzotlán, en dirección CDMX, por atención de incidencia.

Carga vehicular en la caseta de Tepotzotlán, en dirección CDMX, por atención de incidencia. 11:44 horas : Reducción de carriles en km 152, dirección CDMX, por labores de mantenimiento.

: Reducción de carriles en km 152, dirección CDMX, por labores de mantenimiento. 13:20 horas: Carga vehicular en la Plaza de Cobro Tepotzotlán, en ambos sentidos, por atención de incidencia.

Carga vehicular en la Plaza de Cobro Tepotzotlán, en ambos sentidos, por atención de incidencia. 16:00 horas: Reducción de carriles, del km 194 al 207, dirección a Querétaro, por labores de mantenimiento.

Reducción de carriles, del km 194 al 207, dirección a Querétaro, por labores de mantenimiento. 20:08 horas: Reducción de carriles en el km 65, dirección a Querétaro, a causa de un incidente vía.

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Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+

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