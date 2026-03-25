Especialistas han alertado sobre una nueva variante de la covid. Un reporte de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) advierte que las vacunas y las infecciones previas podrían ofrecer una protección menor ante las mutaciones en la variante BA.3.2 del virus.

La variante BA.3.2 se ha detectado en 23 países desde su descubrimiento en 2024.

se ha detectado en 23 países desde su descubrimiento en 2024. La OMS ha catalogado esta mutación del virus como una variante bajo observación.

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Vacunas podrían tener una protección reducida ante la variante BA.3.2 de la covid

Científicos estadounidenses han advertido sobre una variante de la covid, la BA.3.2, que podría burlar los mecanismos de protección que ofrecen las vacunas. Esta variante fue descubierta en 2024 en Sudáfrica, pero cobró notoriedad a finales del 2025, cuando un reporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) la designó como una variante de SARS-CoV-2 bajo vigilancia.

En aquel reporte, la organización mencionó que las vacunas aprobadas deberían ofrecer una protección contra la versión grave de la infección:

“Si bien muestra deriva antigénica y una neutralización reducida in vitro, se espera que las vacunas contra la COVID-19 actualmente aprobadas sigan brindando protección contra la enfermedad grave”.

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En el reporte del 23 de febrero del 2026, la OMS reiteró que esta variante sigue bajo observación. Ahora, un estudio publicado en el Reporte Semanal de Morbilidad y Mortalidad de los CDC advierte que la variante fue detectada en Estados Unidos el 5 de enero de 2026, aunque la variante dominante en aquel país sigue siendo la XFG.1.

El estudio menciona que la variante BA.3.2 presenta entre 70 y 75 sustituciones y deleciones en el genoma de la espícula, la proteína que usa el virus para acceder a la célula. Al respecto, los autores advierten que estas mutaciones podrían aminorar la protección que ofrecen las vacunas y las infecciones previas:

“Las mutaciones BA.3.2 en la proteína de la espícula tienen el potencial de reducir la protección conferida por una infección o vacunación previa. Se necesita una vigilancia genómica continua para rastrear la evolución del SARS-CoV-2 y determinar su posible efecto en la salud pública”.

¿Dónde se ha detectado la variante BA.3.2 de la covid? ¿Ha llegado a México ya?

Hasta el marzo del 2026, la variante BA.3.2 de la covid ha sido detectada en 23 países, según informan la ONU y los CDC. La lista incluye a naciones de todos los continentes. Entre los países latinoamericanos que ya han detectado esta variante están Cuba, Honduras, Nicaragua y Uruguay.

Según el reporte de la semana 11 de 2026 de la Secretaría de Salud, México no ha presentado aún casos de la variante de la covid BA.3.2. No obstante, es probable que esto cambie a medida que esta versión del coronavirus se expanda por el continente.

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