¿Cuál es la Diferencia entre Influenza A H3N2 y Covid-19? Síntomas y Personas Vulnerables

En México ya se confirmó el registro del primer caso de la influenza A H3N2, mientras Reino Unido reporta alta ocupación hospitalaria. Estas señales han activado alertas, sobre todo de cara a la época más cruda de la temporada de frío, donde se espera también incremento de contagios de Covid-19. En N+ te explicamos la diferencia entre ambos, los síntomas y personas vulnerables.

En las últimas horas, se ha dado a conocer que en Perú declararon alerta epidemiológica nacional por viajes de fin de año. A la par, sigue la vigilancia por los casos de gripe aviar.



Video: ¿Qué es la Súper Gripe? Estos Son los Síntomas de la Influenza A H3N2

¿Qué es la influenza A H3N2 y cuáles son sus síntomas?

El virus de influenza A H3N2 subtipo K, conocido como "supergripa", es una variante que ha circulado recientemente en Europa y Estados Unidos.

Se caracteriza por una mayor capacidad de transmisión en comparación con otros subtipos estacionales, aunque no se ha asociado con una mayor letalidad.

Las autoridades sanitarias de diversos países han señalado que los casos detectados responden al tratamiento antiviral y que las vacunas estacionales ofrecen protección frente a esta variante.

De acuerdo con autoridades sanitarias mexicanas, la "supergripe" presenta características similares a las de la influenza estacional. Por su parte, el Ministerio de Salud Pública de Paraguay señaló que los síntomas de la influenza A H3N2 son:

Tos

Dolor de garganta

Congestión o secreción nasal

Dolor de cabeza

Dolor muscular

Cansancio extremo

En algunos casos, vómitos o diarrea (más común en niños)

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala en una nota informativa que hasta el momento, no se ha documentado un cambio significativo en la gravedad clínica, en términos de hospitalización, ingresos a cuidados intensivos, o defunciones.

Video: ¿Qué es la Súper Gripe? Estos Son los Síntomas de la Influenza A H3N2

Nota relacionada: Virus Influenza A H3N2: Países con Casos de Súper Gripe Hoy, Lunes 15 de Diciembre | Lista

¿Cuál es la diferencia entre la influenza A H3N2 y el Covid-19?

Autoridades mexicanas señalan que los síntomas de la influenza A H3N2 se presentan al día siguiente y hasta cuatro días después de haber sido contagiado. Por su parte, co el Covid-19, una enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2, los síntomas suelen aparecer entre 3 y 6 días después de la exposición y pueden durar hasta 10 días.

Entre los síntomas más comunes del Covid-19 están:

Fiebre

Escalofríos

Dolor de garganta.

Sin embargo, también pueden aparecer signos menos frecuentes como:

Dolor muscular y pesadez en brazos y piernas

Cansancio intenso

Secreción nasal intensa, congestión nasal y estornudos

Dolor de cabeza

Dolor ocular

Mareo

Tos persistente de nueva aparición

Opresión o dolor en el pecho

Dificultad para respirar

Ronquera

Entumecimiento u hormigueo

Pérdida de apetito, náuseas, vómitos, dolor abdominal o diarrea

Pérdida o alteraciones del sentido del gusto y del olfato

Dificultades para dormir.

Nota relacionada: Súper Gripe H3N2, ¿Nueva Pandemia? Director de Epidemiología Explica Situación en México

¿Quiénes son las personas vulnerables?

De acuerdo con la OPS, las temporadas dominadas por el subtipo A H3N2 suelen asociarse con mayor gravedad, especialmente entre las personas mayores.

Pese a que se recomienda que todas las personas tomen precauciones y medidas preventivas ante los contagios de enfermedades respiratorias en esta temporada invernal, las siguientes personas deben redoblar precauciones, pues podrían presentar mayor complicación en la recuperación, al ser parte de grupos vulnerables:

Mujeres embarazadas.

Los niños de menos de cinco años. El 99% de las muertes de menores de cinco años con infecciones respiratorias relacionadas con la gripe ocurren en países en vías de desarrollo.

Las personas mayores. En países industrializados, la mayoría de las muertes relacionadas con la gripe se producen en personas de 65 años o más.

Pacientes con enfermedades crónicas (como problemas cardiacos, pulmonares, renales, metabólicos o hepáticos).

Personas con inmunodepresión (por VIH/sida o quimioterapia).

Con información de EFE.

Historias recomendadas:

DMZ