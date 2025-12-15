Virus Influenza A H3N2: Países con Casos de Súper Gripe Hoy, Lunes 15 de Diciembre | Lista

La circulación del virus de la influenza A(H3N2) continúa generando preocupación a nivel internacional. Este subtipo de gripe estacional, asociado a temporadas más severas, ha registrado un incremento inusual de casos en distintas regiones del mundo, principalmente en Europa y Oceanía, lo que ha puesto bajo presión a los sistemas de salud.

La atención de las autoridades sanitarias se centra en el subclado K, también conocido como variante K, una mutación reciente del virus A(H3N2) que ha demostrado una alta capacidad de transmisión y ha provocado brotes atípicos y tempranos. Especialistas advierten que esta variante podría disminuir la efectividad de las vacunas estacionales existentes, aunque estas siguen siendo clave para prevenir cuadros graves.

¿Qué es el virus de influenza A(H3N2) y por qué preocupa?

El virus A(H3N2) es uno de los principales causantes de la gripe estacional en humanos. Históricamente se ha asociado con cuadros más graves, especialmente en adultos mayores, niños pequeños, personas con enfermedades crónicas y otros grupos vulnerables.

Primer Caso de Influenza A H3N2 en México; Esto Se Sabe de Variante

Los cambios genéticos presentes en la variante K podrían facilitar su propagación y explicar el aumento de contagios fuera de los periodos habituales de influenza. La confirmación del virus solo puede realizarse mediante pruebas de laboratorio, sin embargo, los síntomas suelen ser similares a los de la gripe común.

Los signos aparecen entre 2 y 4 días después de la infección y, en la mayoría de los casos, desaparecen en aproximadamente una semana, aunque algunos pueden prolongarse.

Entre los síntomas más comunes se encuentran:

Aparición súbita de fiebre

Tos, generalmente seca y persistente

Dolor de garganta

Dolores musculares y articulares

Malestar general intenso y fatiga

Secreción nasal o congestión

Tos intensa que puede durar dos semanas o más

Países donde se han detectado casos

De acuerdo con información de autoridades sanitarias, los siguientes países han reportado casos de influenza A(H3N2), incluida la variante K:

Reino Unido : Ha reportado una actividad alta, implementando en algunos casos medidas como el refuerzo de estructuras hospitalarias.

: Ha reportado una actividad alta, implementando en algunos casos medidas como el refuerzo de estructuras hospitalarias. España : Ha registrado una incidencia de casos significativamente mayor que en el periodo anterior.

: Ha registrado una incidencia de casos significativamente mayor que en el periodo anterior. Alemania

Francia

Italia

México

Perú

Perú declara alerta epidemiológica

Ante el incremento de los viajes internacionales, la movilización interna y las aglomeraciones propias de las festividades de fin de año, el Ministerio de Salud (Minsa) de Perú declaró alerta epidemiológica a nivel nacional como medida preventiva frente al probable ingreso y diseminación de enfermedades provenientes de otros países, entre ellas la influenza A(H3N2) subclado K y el sarampión.

Según informó el Minsa, esta alerta tiene como objetivo fortalecer las acciones de vigilancia epidemiológica, prevención, control y respuesta sanitaria en todos los establecimientos de salud públicos y privados del país.

Tras Primer Caso de Influenza A H3N2 Subclado K en México, Urgen Vacunación

La medida dispone acciones específicas en los ámbitos de vigilancia epidemiológica, laboratorio, inmunizaciones, comunicación, promoción de la salud y operaciones en salud, a fin de garantizar una respuesta oportuna del sistema sanitario.

El Minsa recomendó a la población mantener al día su esquema de vacunación, adoptar medidas de prevención frente a las infecciones respiratorias y acudir al establecimiento de salud más cercano ante la presencia de síntomas.

