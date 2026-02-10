¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy MARTES 10 de Febrero de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 10 de febrero de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este martes en la autopista continúan diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

¿Hay cierres en la México-Querétaro?

En las primeras horas del martes 10 de febrero de 2026, no se reportaron incidentes en esta importante vía.

Sin embargo, durante el lunes 9 de febrero se reportaron algunos incidentes:

A las 8:55 horas, en el km 40, se registró carga vehicular en ambos sentidos por labores de mantenimiento.

A las 13:37 horas, hubo reducción de carriles en ambos sentidos de la plaza de cobro de Jorobas, por atención de incidencia.

A las 16:01 horas, se reportó reducción de carriles por labores de mantenimiento, del km 194 al 206, dirección de Querétaro.

Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+

