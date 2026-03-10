¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy MARTES 10 de Marzo de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 10 de marzo de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este martes en la autopista continúan diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

Noticia relacionada: Grave Accidente Hoy en la México–Querétaro: Hay Varios Camiones y Tráileres Involucrados

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

¿Hay cierres en la México-Querétaro?

En las primeras horas de este martes 10 de marzo de 2026, las autoridades no reportaron afectaciones o incidentes en esta importante vía.

Sin embargo, durante el lunes 9 de marzo, estos fueron algunos problemas ocurridos:

A las 16:00 horas, se reportó reducción de carriles, del km 194 al 207, dirección a Querétaro, por labores de mantenimiento.

A las 19:36 horas, hubo reducción de carriles por atención de un accidente vial, en el km 101, dirección a la CDMX.

A las 21:21 horas, en el km 72, dirección a Querétaro, hubo reducción carriles por atención a accidente vial.

Historias recomendadas:

Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+

ICM