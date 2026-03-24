¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy MARTES 24 de Marzo de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 24 de marzo de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este martes en la autopista continúan diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

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También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

¿Hay cierres en la México-Querétaro?

En las primeras horas de este martes 24 de marzo de 2026, no se reportaron incidentes o afectaciones en esta importante vía.

Durante el lunes 23 de marzo, estos fueron algunos problemas ocurridos:

A las 17:12 horas, del km 194 al 207, dirección de Querétaro, se reportó reducción de carriles por labores de mantenimiento.

A las 20:14 horas, en el km 191, dirección a la CDMX, hubo reducción de carriles por atención a personas atropellada.

A las 20:29 horas, se reportó carga vehicular en ambos sentidos del km 56, sin que haya pasado algún incidente.

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Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+

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