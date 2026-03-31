¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy MARTES 31 de Marzo de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 31 de marzo de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este martes en la autopista continúan diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

¿Hay cierres en la México-Querétaro?

Este martes 31 de marzo de 2026, las autoridades reportaron las siguientes afectaciones e incidentes en esta vía:

A las 1:01 horas, en el km 81, dirección a la CDMX, hubo cierre a la circulación por atención a un incidente por trasvase de carga.

Mientras que el lunes 30 de marzo se reportó lo siguiente:

A las 13:21 horas, en el km 43, dirección a la CDMX, se dio atención a un accidente vial, por lo que hubo cierre parcial a la circulación.

A las 15:27 horas, en el km 48, dirección a la CDMX, hubo cierre a la circulación por atención de choque por alcance múltiple entre camiones de carga y autos.

A las 20:17 horas, en el km 98, dirección a la CDMX, hubo reducción de carriles por atención de choque por alcance múltiple entre tractocamión y automóviles.

A las 21:28 horas, se reportó carga vehicular en el km 56, en ambos sentidos, a la altura del poblado de Jorobas, por el periodo vacacional.

A las 23:54 horas, en el km 50, dirección a Querétaro, hubo cierre a la circulación por atención a un accidente.

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Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+

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