¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy Martes 9 de Diciembre de 2025?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy, 9 de diciembre de 2025? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este martes, la autopista amaneció con incidentes que afectaron la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

¿Hay cierres en la México-Querétaro hoy 9 de diciembre de 2025?

A las 00:00 horas. Capufe informó el restablecimiento de la circulación en el kilómetro 89, dirección CDMX, de la autopista México Querétaro, luego de la atención de un accidente.

informó el de la en el kilómetro 89, dirección CDMX, de la autopista México Querétaro, luego de la atención de un accidente. A las 3:41 horas. Capufe indicó que en el kilómetro 182, dirección Querétaro de la autopista se registraba reducción de carriles por atención de accidente.

indicó que en el kilómetro 182, dirección Querétaro de la autopista se registraba de por atención de accidente. A las 5:24 horas. Capufe informó de carga vehicular en la autopista México Querétaro en la Plaza de Cobro Tepotzotlán en dirección a la CDMX.

Historias recomendadas:

Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+

LECQ