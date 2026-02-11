¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy MIÉRCOLES 11 de Febrero de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 11 de febrero de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este miércoles en la autopista continúan diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

¿Hay cierres en la México-Querétaro?

En las primeras horas de este miércoles 11 de febrero de 2026, no se reportaron incidentes en esta importante vía.

Durante el martes 10 de febrero se reportaron las siguientes afectaciones:

A las 9:37 horas, hubo reducción de carriles por labores de mantenimiento, del km 194 al 206, dirección de Querétaro.

A las 12:46 horas, se informó carga vehicular, en ambos sentidos del km 40, por labores de mantenimiento.

A las 18:49 horas, se reportó carga vehicular a la altura del poblado de Jorobas, en el km 56, sin incidentes.

Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+

