¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy MIÉRCOLES 18 de Febrero de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 18 de febrero de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este miércoles en la autopista continúan diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

¿Hay cierres en la México-Querétaro?

En las primeras horas de este miércoles 18 de febrero de 2026, las autoridades no reportaron afectaciones o incidentes en esta importante vía.

Sin embargo, durante la tarde de este martes 17 de febrero, estos fueron algunos problemas ocurridos:

17:04 horas. Carga vehicular en el kilómetro 56, dirección Querétaro. Carga vehicular a la altura de la salida al poblado de Jorobas, sin reporte de incidente. Maneja con precaución.

16:07 horas. Obras y labores de mantenimiento en la México-Querétaro del kilómetro 194 al 207, dirección Querétaro. Reducción de carriles por labores de mantenimiento. En la zona se registra carga vehicular.

A las 02:10 horas, se reportó reducción de carriles, en el km 195, dirección a la Ciudad de México, por atención a una persona atropellada.

