¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy MIÉRCOLES 26 de Noviembre de 2025?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 26 de noviembre de 2025? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este viernes, la autopista amaneció con incidentes que afectaron la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

Actividad en la México-Querétaro en las últimas 24 horas

A las 7:51 horas, se reportó carga vehicular, en el km 56, con dirección a Querétaro, sin reporte de incidentes.

A las 13:09 horas, hubo carga vehicular, sin reporte de incidentes, del km 40 al 33, dirección a la CDMX.

A las 19:48 horas, se reportó cierre a la circulación, en el km 58, dirección a la CDMX, por un accidente vial.

A las 23:09 horas, se reportó reducción de carriles por choque por alcance múltiple entre tractocamiones y una camioneta, en el km 43, dirección a la CDMX.

