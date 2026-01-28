¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy Miércoles 28 de Enero de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 28 de enero de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este miércoles en la autopista continúan diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

¿Hubo cierres en la México-Querétaro?

En las primeras horas de este miércoles 28 de enero de 2026, las autoridades no informaron sobre afectaciones, bloqueos o accidentes en esta vía.

Solo se reportaron algunos incidentes la tarde de este martes, por labores de mantenimiento y un accidente vial.

16:51 horas. Obras y labores de mantenimiento. Autopista México-Querétaro del km 194 al 206, dirección Querétaro. Reducción de carriles por labores de mantenimiento. En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.

Obras y labores de mantenimiento. Autopista México-Querétaro del km 194 al 206, dirección Querétaro. Reducción de carriles por labores de mantenimiento. En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución. 12:14 horas. Cierre de circulación. Autopista México-Querétaro, km 64, dirección Querétaro. Cierre a la circulación por atención de choque por alcance múltiple entre tractocamión, autobús y automóvil.

