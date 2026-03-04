¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy MIÉRCOLES 4 de Marzo de 2026?
Si vas a transitar por la carretera México-Querétaro, checa cómo está el tráfico en la autopista y toma previsiones para que llegues con tiempo a tu destino
¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 4 de marzo de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.
Este miércoles, en la autopista, continúan diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.
También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).
¿Hay cierres en la México-Querétaro?
En las primeras horas del 4 de marzo de 2026, las autoridades no reportaron afectaciones o incidentes en esta importante vía.
Sin embargo, durante el martes 3 de marzo, estos fueron algunos problemas e incidentes informados:
- 08:55 horas: Restablecimiento de la circulación en el km 129, dirección Querétaro, luego de atención de incidente ocurrido el día previo.
- 09:10 horas: Reducción de carriles por labores de mantenimiento del km 194 al 207, dirección Querétaro.
Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+
