¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy Miércoles 7 de Enero de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy, 7 de enero de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este miércoles, la autopista amaneció sin mayores incidentes que afectaran la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

¿Hay cierres en la México-Querétaro hoy 7 de enero de 2026?

A las 02:19 horas Capufe informó el restablecimiento de la circulación en el kilómetro 197 de la autopista México-Querétaro, dirección CDMX, luego de la atención de un accidente.

Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+

