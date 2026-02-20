¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy VIERNES 20 de Febrero de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 20 de febrero de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este viernes, en la autopista continúan diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

¿Hay cierres en la México-Querétaro?

En las primeras horas de este viernes 20 de febrero de 2026, las autoridades no reportaron afectaciones o incidentes en esta importante vía.

Durante la tarde del jueves 19 de febrero, estos fueron algunos problemas ocurridos:

A las 14:02 horas, se reportó carga vehicular en el km 40, en ambos sentidos, por labores de mantenimiento en los carriles laterales.

A las 16:12 horas, se reportó reducción de carriles por labores de mantenimiento, del km 194 al 207, dirección a Querétaro.

A las 18:42 horas, se informó de la reducción de carriles por atención a un accidente vial, en el km 55, dirección a Querétaro.

A las 23:14 horas, hubo reducción de carriles por choque, en el km 72, dirección a la Ciudad de México.

