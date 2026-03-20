¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy VIERNES 20 de Marzo de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 20 de marzo de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este viernes en la autopista continúan diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

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También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

¿Hay cierres en la México-Querétaro?

En las primeras horas de este viernes 20 de marzo de 2026, no se reportaron algunas afectaciones e incidentes en esta vía.

Sin embargo, durante el jueves 19 de marzo, estos fueron algunos problemas ocurridos:

A las 8:16 horas: Se reportan trabajos de mantenimiento en la Autopista México–Querétaro, del kilómetro 194 al 207 con dirección a Querétaro, lo que ha provocado la reducción de carriles.

A las 10:32 horas se normalizó el tránsito la altura del kilómetro 142 con dirección a la Ciudad de México, luego de que el incidente registrado en la zona fuera atendido.

kilómetro 142 con dirección a la Ciudad de México, luego de que el incidente registrado en la zona fuera atendido. A las 12:49 horas, se reportó reducción de carriles por labores de mantenimiento, en el km 52, dirección a la Ciudad de México.

A las 16:00 horas, hubo reducción de carriles, en el km 64, por labores de mantenimiento.

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Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+

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