¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy VIERNES 30 de Enero de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 30 de enero de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este viernes en la autopista continúan diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

¿Hubo cierres en la México-Querétaro?

En las primeras horas de este viernes 30 de enero de 2026, las autoridades no reportaron algún incidente en esta importante vía.

Sin embargo, durante la tarde y noche de este jueves se reportaron también algunos incidentes, por labores de mantenimiento, presencia de ciclistas y accidentes:

A las 12:42 horas, en el km 85, dirección a Querétaro, se reportó reducción de carriles por avance de ciclistas.

A las 14:56 horas, en el km 39, dirección a Querétaro, hubo reducción de carriles por atención a un accidente vial.

A las 16:00 horas, se reportó reducción de carriles por labores de mantenimiento, en el km 80.

A las 16:00 horas, del km 194 al 206, dirección a Querétaro, se reportó reducción de carriles por labores de mantenimiento.

Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+

