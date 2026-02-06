¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy VIERNES 6 de Febrero de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 6 de febrero de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este viernes en la autopista continúan diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

¿Hay cierres en la México-Querétaro?

En las primeras horas de este viernes 6 de febrero de 2026, las autoridades no reportaron incidentes en esta importante vía.

Sin embargo, durante la tarde y noche de este jueves 5 de febrero se reportaron algunos incidentes:

A las 14:57 horas, se registró carga vehicular, en el km 38, dirección a la Ciudad de México, por labores de mantenimiento.

A las 15:40 horas, se reportó reducción de carriles por atención de choque por alcance, en el km 149, dirección a la Ciudad de México.

A las 18:00 horas, del km 194 al 206, hubo reducción de carriles, dirección a Querétaro, por labores de mantenimiento.

Historias recomendadas:

Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+

ICM