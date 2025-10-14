¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy? Capufe Reporta Afectaciones
Si vas a transitar por la carretera México-Querétaro, checa cómo está el tráfico en la autopista y toma previsiones para que llegues con tiempo a tu destino
Este 14 de octubre de 2025, la autopista México-Querétaro amaneció sin afectaciones a la circulación por accidentes viales y aquí te informamos cómo está el tránsito para que tomes precauciones y no se te haga tarde al realizar tus actividades diarias.
¿Hay cierres en la México-Querétaro hoy 14 de octubre de 2025?
Todos los días, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) proporcionan un informe sobre las afectaciones en la autopista México-Querétaro.
- Hasta las 5:00 horas Capufe no había reportado ningun incidente que afectara la circulación en la autopista México-Querétaro en ninguno de sus sentidos.
Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+
