¿Hay Cierres Hoy 9 de Octubre de 2025 en la Autopista México-Querétaro? Capufe Reporta Afectaciones

¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy? Capufe Informa Afectaciones
Si vas a transitar por la carretera México-Querétaro, checa cómo está el tráfico en la autopista y toma previsiones para que llegues con tiempo a tu destino
Este 9 de octubre de 2025, la autopista México-Querétaro amaneció con afectaciones a la circulación por accidentes viales y aquí te informamos cómo está el tránsito para que tomes precauciones y no se te haga tarde al realizar tus actividades diarias.
También puedes visitar todos los canales de N+ para enterarte sobre cierres, bloqueos, percances y manifestaciones en ésta y otras autopistas principales de la zona centro del país, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).
¿Hay cierres en la México-Querétaro hoy 9 de octubre de 2025?
Todos los días, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) proporcionan un informe sobre las afectaciones en la autopista México-Querétaro.
- A las 00:34 horas Capufe indicó que a pesar de atender un accidente en el kilómetro 96 de la autopista México-Querétaro se registraba carga vehicular.
- A la 1:24 horas Capufe informó que se restableció la circulación en el kilómetro 96 de la autopista con dirección a la CDMX, luego de la atención del accidente.
- A las 3:32 horas Capufe indicó que continuaba la reducción de carriles por atención de accidente (servicios periciales) en el kilómetro 50 de la vía.
- A las 4:24 horas se informó el restablecimiento de la circulación en el kilómetro 50, de la autopista México-Querétaro, dirección CDMX.
- A las 4:28 horas. Capufe informó de reducción de carriles por la atención de accidente (volcadura de tracto camión tipo pipa) en el kilómetro 116 de la autopista México-Querétaro, dirección CDMX. Registrándose carga vehicular en la zona.
Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+
