¿Hay Cierres Hoy 9 de Octubre de 2025 en la Autopista México-Querétaro? Capufe Reporta Afectaciones

Este 9 de octubre de 2025, la autopista México-Querétaro amaneció con afectaciones a la circulación por accidentes viales y aquí te informamos cómo está el tránsito para que tomes precauciones y no se te haga tarde al realizar tus actividades diarias.

También puedes visitar todos los canales de N+ para enterarte sobre cierres, bloqueos, percances y manifestaciones en ésta y otras autopistas principales de la zona centro del país, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

¿Hay cierres en la México-Querétaro hoy 9 de octubre de 2025?

Todos los días, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) proporcionan un informe sobre las afectaciones en la autopista México-Querétaro.

A las 00:34 horas Capufe indicó que a pesar de atender un accidente en el kilómetro 96 de la autopista México-Querétaro se registraba carga vehicular .

indicó que a pesar de atender un en el de la autopista se registraba . A la 1:24 horas Capufe informó que se restableció la circulación en el kilómetro 96 de la autopista con dirección a la CDMX , luego de la atención del accidente.

Capufe informó que se la en el de la autopista con , luego de la atención del accidente. A las 3:32 horas Capufe indicó que continuaba la reducción de carriles por atención de accidente (servicios periciales) en el kilómetro 50 de la vía.

que continuaba la de por atención de accidente (servicios periciales) en el de la vía. A las 4:24 horas se informó el restablecimiento de la circulación en el kilómetro 50 , de la autopista México-Querétaro, dirección CDMX.

se informó el en el , de la autopista México-Querétaro, dirección CDMX. A las 4:28 horas. Capufe informó de reducción de carriles por la atención de accidente (volcadura de tracto camión tipo pipa) en el kilómetro 116 de la autopista México-Querétaro, dirección CDMX. Registrándose carga vehicular en la zona.

Historias recomendadas:

Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+

LECQ