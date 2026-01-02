¿Activan Contingencia Ambiental Hoy en CDMX? Así Está la Calidad del Aire

Después de que ayer se registró la primera contingencia ambiental regional del año, este viernes 2 de enero de 2026, la Dirección de Monitoreo Atmosférico dio a conocer cómo está la calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX).

Y es que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó el jueves 1 de enero la Fase 1 de contingencia ambiental regional por partículas PM2.5 en varias alcaldías de la CDMX y municipios del Estado de México (Edomex).

Por la noche, el organismo levantó la medida gracias a que mejoró la situación en la zona. Por lo que hoy te contamos cómo está la calidad del aire, para que tomes precauciones.

El índice de la calidad del aire consta de cinco niveles:

Verde : calidad del aire buena y riesgo a la salud bajo.

: calidad del aire buena y riesgo a la salud bajo. Amarillo : calidad del aire aceptable y riesgo a la salud moderado.

: calidad del aire aceptable y riesgo a la salud moderado. Naranja : calidad del aire mala y riesgo a la salud alto.

: calidad del aire mala y riesgo a la salud alto. Rojo : calidad del aire muy mala y riesgo a la salud muy alto.

: calidad del aire muy mala y riesgo a la salud muy alto. Púrpura: calidad del aire extremadamente mala y riesgo a la salud extremadamente alto.

¿Dónde había contingencia ambiental en Año Nuevo 2026?

La CAMe activó la Fase 1 de contingencia ambiental regional por partículas PM2.5 para la zona sureste del Valle de México, que comprende 4 alcaldías de la CDMX y 13 municipios mexiquenses:

Ciudad de México : Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco

: Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco Estado de México: Amecameca, Atlautla, Ayapango, Chalco, Cocotitlán, Ecatzingo, Juchitepec, Ozumba, Temamatla, Tenango del Aire, Tepetlixpa, Tlalmanalco y Valle de Chalco Solidaridad.

Pero además, el Gobierno del Estado de México informó que activó también la Fase I del Programa para la Atención de Contingencias Ambientales Atmosféricas en las Zonas Metropolitanas del Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco.

Anoche se dio a conocer que se levantó la contingencia ambiental regional para el sureste, pero permanece en el Valle de México y Santiago Tianguistenco.

¿Cómo está la calidad del aire hoy?

De acuerdo con la Dirección de Monitoreo Atmosférico, las primeras horas de este viernes la calidad del aire se registró de buena a aceptable en la CDMX y mala en una región del Edomex.

02:00 horas: Calidad de aire aceptable (nivel amarillo) en las alcaldías Gustavo A. Madero, Benito Juárez, Iztapalapa. Además de calidad del aire mala (naranja) en la estación Villa de las Flores, en Estado de México.

Sigue contingencia en Edomex

En el Estado de México, anoche la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible informó que se mantienen las acciones en Fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica por partículas en las Zonas Metropolitanas del Valle de Toluca (ZMVT) y Santiago Tianguistenco (ZMST).

Lo anterior, porque a las 20:00 horas se registraron valores máximos de 116 y 94 microgramos por metro cúbico (µg/m3) de partículas PM2.5, en las estaciones de Almoloya de Juárez y Xonacatlán.

“Las condiciones meteorológicas que contribuyeron a la concentración de partículas PM2.5 continúan siendo adversas para su dispersión, viento débil y estabilidad atmosférica, por lo que los modelos de pronóstico meteorológico señalan que esta situación se mantendrá”, dijo.

