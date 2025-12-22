¿Hay Tráfico en la México-Querétaro Hoy 22 de Diciembre de 2025? GN y Capufe Dan Detalles
Este lunes, desde temprano hay reporte de afectaciones viales en la carretra México-Querétaro
La autopista México-Querétaro registra complicaciones viales la mañana de hoy, 22 de diciembre de 2025, previo a las celebraciones navideñas, cuando miles de automovilistas salen de la Ciudad de México (CDMX) hacia diferentes destinos. En N+ te decimos cómo está el tránsito para que tomes tus precauciones.
Considera las recomendaciones de Capufe cuando se registra un accidente o cierre en la Autopista México-Querétaro: revisar rutas alternas si es posible, salir con tiempo adicional ante posibles retrasos, mantenerse informados a través de redes sociales oficiales, llamar al 074 para conocer el estado actualizado de la carretera.
¿Dónde hay afectaciones en la México-Querétaro hoy?
De acuerdo Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), se mantiene un cierre a la circulación en el kilómetro 172, con dirección a Querétaro, debido a la atención de un accidente vial. El percance involucró a un tractocamión y un autobús.
