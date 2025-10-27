¿Hay Afectaciones Viales en la México-Querétaro Hoy? Así Está el Tránsito, Según Capufe y GN

La autopista México-Querétaro desde muy temprano hoy, 27 de octubre de 2025, presentó afectaciones viales. En N+ te decimos en qué parte, para que consideres usar alternativas viales.

Hay presencia de manifestantes en la caseta de cobro de Tepotzotlán, en el kilómetro (km) 043+000, lo que ha provocado tránsito lento. Los cierres por parte de choferes de pipas son parciales.

Nota relacionada: Mega Bloqueo de Piperos Hoy: Puntos Afectados por Protesta en CDMX y Edomex.

Afectaciones viales en la México-Querétaro hoy

Por su parte, a través de las redes sociales de la Guardia Nacional Carreteras informaron a las 4:41 horas que se registró un accidente vial cerca del km 165+600 de la carretera México-Querétaro, por lo que hubo un cierre parcial a la circulación.

En breve más información.

Historias recomendadas:

FBPT