Ante Bloqueo de Piperos Hoy por Cierre de Pozos, Sheinbaum Dice que "Fue un Operativo" de Edomex

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que el operativo que derivó en la clausura de pozos de agua clandestinos, por la que hoy se desataron protestas de piperos, fue realizado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Durante su conferencia de prensa de este lunes 27 de octubre de 2025, la mandataria nacional indico también que pidió a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) estar cerca de las autoridades mexiquenses para brindar el apoyo que se requiere.

Video: "No Somos Huachicoleros": Bloqueo de Piperos en Edomex

Protestas de piperos hoy

Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre las protestas de piperos, quienes tomaron las principales vialidades que conectan el Estado de México (Edomex) con la Ciudad de México (CDMX).

Lo anterior, después de que el fin de semana, las autoridades mexiquenses llevaron a cabo la denominada Operación Caudal, en la cual se realizaron aseguramientos y clausuras de pozos de agua clandestinos en varios municipios de la entidad.

Fue un operativo del Estado de México, particularmente de la Fiscalía; el fin de semana estuve en el Estado y la Ciudad; en Ixtapaluca nos detuvieron para decirnos que ellos sí tenían permiso, entonces, estaba la gobernadora (Delfina Gómez), planteó que los iba a recibir el día de hoy.

Noticia relacionada: ¿Por qué Hay Bloqueo de Piperos Hoy? Esto Demandan durante Protestas en CDMX y Edomex.

Video: Bloqueos de Piperos Hoy; Estos son los Puntos Afectados en CDMX y Edomex

¿Qué demandan los piperos?

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los piperos salieron a las calles de la CDMX para exigir la reapertura de pozos que suministraban el líquido al área metropolitana.

Los manifestantes indicaron que la situación ya ocasionó desabasto en escuelas, hospitales y otros establecimientos, y causó afectación de sus fuentes de empleo.

Según la agenda, los piperos indicaron que acudirían a las 17:00 horas a Palacio Nacional para una mesa de trabajo y discusión de la problemática.

Video: Bloqueo en la México-Querétaro: Piperos Toman Caseta de Tepotzotlán

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historia recomendada:

Con información de AFP.

spb