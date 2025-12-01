Hombre Ataca con Cuchillo a Perro y lo Mata: Así lo Detuvieron en Col. Benito Juárez, de la GAM

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre que atacó con un cuchillo a un perro y lo mató, en calles de la colonia Benito Juárez, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Los oficiales detuvieron al sujeto de 28 años de edad, quien fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.

Así fue la detención del hombre que mató a un perrito

La detención se logró en atención a una denuncia ciudadana, cuando los elementos fueron solicitados por un ciudadano en las esquina de las calles Plutarco Elías Calles y Kennedy, de dicha colonia, quien refirió que un sujeto lesionó con un cuchillo, a su perrito.

El denunciante describió las características físicas y de vestimenta del posible responsable, quien fue ubicado metros adelante cuando caminaba visiblemente apresurado por lo que, luego de marcarle el alto, los policías le efectuaron una revisión preventiva, tras la cual le aseguraron:

Una navaja de metal tipo bóxer de aproximadamente 20 centímetros de largo.

En el lugar referido fue ubicado el perro blanco de tamaño mediano, que presentaba manchas hemáticas en el cuerpo, por lo que, tras ser valorado por personal especializado, se confirmó que ya había fallecido.

