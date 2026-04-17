Detienen a Sujeto que Intentaron Linchar en Cuajimalpa: ¿De Qué lo Acusan?

Elementos de la Policía de la Ciudad de México (CDMX) detuvieron a un hombre que ciudadanos intentaron linchar en la alcaldía Cuajimalpa, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) hoy, 17 de abril de 2026.

En un comunicado, la dependencia capitalina detalló que los agentes resguardaron al hombre luego de que unos 200 pobladores lo retuvieron.

Los hechos ocurrieron en la avenida Ocotal Santa Rita y la calle San Silvestre, en la colonia Santa Rita, de la alcaldía Cuajimalpa.

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¿De qué acusan el sujeto?

Según información de la dependencia, los vecinos buscaron al hombre luego de que su pareja sentimental lo señaló como responsable de realizar tocamientos a sus dos hijos menores de edad.

Ante la situación, los uniformados llegaron al sitio y luego de contener a la gente, ingresaron al inmueble donde se encontraba el sujeto.

Asimismo, los oficiales se entrevistaron con la afectada. La mujer, acompañada de los menores de 11 y 13 años de edad, fue trasladada ante el agente del Ministerio Público en la Agencia Especializada de Delitos Sexuales, para la denuncia correspondiente.

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Detención en Cuajimalpa

Sobre la detención del hombre, la SSC detalló que los policías primero mantuvieron un diálogo con los vecinos que trataban de impedir el aseguramiento

Luego de varios minutos y de controlar la situación, detuvieron al hombre de 31 años de edad.

El sujeto fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación del caso.

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spb