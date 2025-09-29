¿Home Office por Lluvias? Autoridades de CDMX Piden Activar Estas Medidas para Trabajadores

En la Ciudad de México (CDMX) se han registrado lluvias intensas en los últimos meses, las cuales han provocado afectaciones en diferentes alcaldías, es por esa razón que las autoridades compartieron recomendaciones para salvaguardar a los trabajadores.

Una de las recomendaciones que dieron a los empleadores es el trabajo a distancia, o también conocido como home office, con el objetivo de proteger a los trabajadores y sus derechos laborales.

Las y los trabajadores son el corazón de nuestra Ciudad y de su productividad. Hacemos un llamado a la solidaridad empresarial para garantizar que ninguna persona vea vulnerados sus derechos por causas de fuerza mayor como las que enfrentamos por las lluvias. La prevención, la flexibilidad y la empatía son fundamentales.

¿Habrá home office en CDMX por lluvias?

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la CDMX pidió a los empleadores que ante las fuertes lluvias, habiliten políticas preventivas para reducir los riesgos laborales en los traslados hacia los trabajos. Con esta acción buscan cuidar los derechos laborales, cuidar la salud e integridad de los empleados.

De igual forma hicieron otras recomendaciones que consisten en:

Tener flexibilidad laborar ya sea con home office o con un cambio de horario.

Darle acompañamiento a las personas que sufran más afectaciones en su casa o su comunidad.

No descontarles su sueldo a los trabajadores por retrasos ocasionados por las lluvias.

Contar con protocolos de Protección Civil y de seguridad en los trabajos.

Crear mecanismos de comunicación institucional para conocer las incidencias y que se reporten.

¿A qué hora lloverá hoy en CDMX?

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC) hoy habrá lluvias puntuales fuertes, caída de granizo y actividad eléctrica. El pronóstico severo del clima es a partir de las 5:00 de la tarde.

