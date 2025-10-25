Festival del Cempasúchil en CDMX 2025: Estos son los Horarios y Cómo Llegar

La Ciudad de México sigue celebrando la temporada de Día de Muertos 2025 y si necesitas conseguir una de las piezas centrales de toda ofrenda, la flor de cempasúchil, te decimos una de las mejores opciones para hacerlo en un sitio al alcance de todos.

Se trata del Festival del Cempasúchil que reúne a productores de la región y que ofrece la oportunidad de llevar a casa este símbolo del Día de Muertos. Si aún no visitas este mercado a cielo abierto, aún estás a tiempo para asistir, aquí el horario y la ubicación.

Horario del Festival del Cempasúchil 2025

El Festival del Cempasúchil mantendrá sus puertas abiertas hasta el 2 de noviembre, por lo que solo quedan unos cuantos días para ir a los puestos y adquirir la flor ideal para tu ofrenda.

El horario de operación del Festival del Cempasúchil es de 10 de la mañana a las 8 de la noche. Es decir, prácticamente todo el día.

Si vas este fin de semana podrás aprovechar alguno de los eventos que hay en la zona por el Día de Muertos.

¿Qué hay en el Festival del Cempasúchil 2025?

El festival te ofrece más que Cempasúchil, pues hay otros productos necesarios para la temporada de Día de Muertos.

En los puestos del Festival del Cempasúchil hallarás productos como:

Flores frescas de cempasúchil, ideales para trazar caminos y decorar tu altar de Día de Muertos .

. Veladoras y otros artículos de iluminación.

Macetas y adornos decorativos para tu casa referentes al Día de Muertos .

. Productos de temporada que completan la ofrenda.

¿Dónde es el Festival del Cempasúchil 2025 en CDMX?

Los puestos de venta se instalan en un punto clave de la ciudad, lo que facilita el acceso para cualquier persona, pues el Festival del Cempasúchil se ubica sobre la Avenida Paseo de la Reforma, justo donde hay varias actividades por el Día de Muertos.

La zona de venta abarca el tramo entre el Ángel de la Independencia y la Glorieta del Ahuehuete, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc. Esta ubicación te permite llegar con facilidad a pie, en bicicleta o en transporte público.

¿Cómo llegar al Festival del Cempasúchil 2025 en CDMX?

Para llegar al Ángel de la Independencia y la Glorieta del Ahuehuete, la mejor forma y práctica es usando el transporte público de Ciudad de México

Metrobús

Para el Ángel de la Independencia, usa la Línea 7 y bájate en la estación El Ángel.

Y para la Glorieta del Ahuehuete (antes Glorieta de la Palma), también debes usar la Línea 7, bajarte en la estación La Palma o El Ángel y caminar unos metros.

Metro

Aunque el Metro no te deja justo en el monumento, tienes estaciones a una distancia que es cómoda para caminar:

Usa la línea 1 (Rosa) y bájate en la estación Sevilla. Camina unos 10 a 15 minutos por Avenida Chapultepec y luego por Paseo de la Reforma hasta el Ángel.

Otra opción es la estación Insurgentes, también de la Línea 1 del metro. Desde ahí, puedes caminar por Avenida de los Insurgentes y luego tomar Paseo de la Reforma.

Si no tienes planes, sin duda, el pasar a darte una vuelta al Festival del Cempasúchil, es una buena opción para dar un paseo, apoyar a los productores locales y conseguir lo necesario para el día de muertos. Tienes hasta el 2 de noviembre.

