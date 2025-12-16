¿Va a Llover Hoy en CDMX? Así Estará el Clima este Martes 16 de Diciembre 2025
El frente frío 21 mantiene temperaturas congelantes y lluvia, en gran parte del país; aquí te decimos si va a llover hoy en la CDMX
México atraviesa por el frente frío 21, por lo que han bajado considerablemente las temperaturas; además, se han registrado lluvias en varios estados. Aquí te decimos si hoy, 16 de diciembre de 2025, va a llover en Ciudad de México (CDMX).
Frentes fríos 21 y 22 invaden México
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío 21 se extenderá en gran parte del territorio nacional como estacionario, provocando heladas, bajas temperaturas, lluvias y vientos fuertes, en varios estados del país.
Además, el Meteorológico alertó de la próxima llegada del frente frío 22, que se aproximará al país a partir del miércoles, 17 de diciembre de 2025, y seguirá su trayectoria los siguientes días.
¿Lloverá hoy en CDMX?
La Ciudad de México amaneció hoy con alerta amarilla por frío de entre cuatro y seis grados centígrados, en ocho alcaldías:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Gustavo A. Madero
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Xochimilco
Sin embargo, el SMN descartó precipitaciones para hoy en CDMX; mientras que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) señaló que existen "condiciones limitadas para lluvias ligeras aisladas en el sur y poniente", así como vientos de entre 5 y 20 kilómetros por hora (km/h), con rachas de 35 km/h.
La SGIRPC adelantó que la madrugada del miércoles, 17 de diciembre de 2025, se registrarán temperaturas de frías a muy frías.
Este martes después del mediodía el ambiente será #cálido, con cielo medio #nublado y condiciones limitadas para #lluvias ligeras aisladas en el sur y poniente. La madrugada de mañana será de #fría a muy fría.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 16, 2025
Mantente informado. #PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/VXWZMidoCt
