Hoy No Circula, ¿Qué Autos Descansan y Cuáles Puede Circular este Lunes 29 de Septiembre?

La Ciudad de México y su zona conurbada enfrentan desde hace décadas retos constantes en materia de calidad del aire. Su localización geográfica —un valle rodeado de montañas— limita la dispersión de contaminantes como ozono y partículas contaminantes, especialmente en temporadas de altas temperaturas y radiación solar intensa. A ello se suma la densa circulación vehicular y el uso de combustibles fósiles en gran parte del parque automotor.

Estos contaminantes son nocivos para la salud, generando efectos adversos como irritaciones respiratorias, asma, exacerbación de enfermedades pulmonares y riesgos cardiovasculares. Por esa razón, las autoridades ambientales establecen límites máximos y alertas (contingencias) para adoptar medidas emergentes cuando se superan umbrales establecidos por norma.

Instalan Sensores para Medir la Contaminación de Coches en CDMX y Edomex, ¿Cómo Funcionarán?

El programa Hoy No Circula es una de esas medidas preventivas y de mitigación. Fue diseñado para reducir las emisiones de fuentes móviles (vehículos) al imponer días de descanso obligatorio para cierto porcentaje del parque vehicular, con base en criterios como holograma de verificación, color de engomado y terminación de placa.

Además, en situaciones de contaminación elevada, puede activarse una contingencia ambiental, que endurece las restricciones (por ejemplo, el doble Hoy No Circula) y promueve recomendaciones adicionales de salud y reducción de actividades al aire libre.

¿Qué autos no circulan y cuáles sí?

Para este lunes, conforme al calendario habitual y puesto que no hay doble Hoy No Circula, la restricción corresponde a:

Engomado amarillo

Terminación de placa 5 y 6

Vehículos con holograma 1 o 2

Es decir, los automóviles que tengan engomado amarillo, placa terminación 5 o 6 y holograma 1 o 2 no pueden circular entre las 5:00 y las 22:00 horas. Esta regla aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los 18 municipios participantes del Estado de México.

Por otro lado, pueden circular:

Vehículos con holograma 00 o 0

Autos eléctricos e híbridos

Vehículos exentos (servicios de emergencia, transporte público, autos de personas con discapacidad con permiso válido)

Unidades de transporte autorizadas

