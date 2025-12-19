Hoy No Circula Sabatino 20 de Diciembre de 2025: ¿Qué Autos No Circulan en CDMX y Edomex?
Las restricciones a la circulación para autos que transitan en la CDMX y el Edomex este 20 de diciembre de 2025 comienzan a las 5:00 horas
Este 20 de diciembre de 2025 el Hoy No Circula se mantiene en operación, por lo cual aquí te informamos qué terminación de placa no circula este tercer sábado del mes, en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex).
El programa Hoy No Circula Sabatino busca reducir los niveles de contaminación, aplicándolo a los vehículos según su terminación de placa.
¿Qué autos no circulan el sábado 20 de diciembre de 2025?
Este sábado 20 de diciembre de 2025, se aplicará el programa Hoy No Circula en la CDMX y el Edomex, a los vehículos con:
- Holograma 1, terminación de placa impar.
- Holograma 2, sin importar el número de su placa.
- Foráneos, sin importar el número de su placa.
Por su parte, están exentos del programa Hoy No Circula los vehículos eléctricos, híbridos, de personas con discapacidad, así como aquellos de transporte público o de servicios de emergencia.
¿En qué horario aplica el Hoy No Circula este Sábado?
Los automóviles mencionados deberán detener su marcha de las 5:00 a las 22:00 horas.
¿Dónde aplica el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?
Recuerda que, con el objetivo de controlar la emisión de contaminantes a la atmósfera, las restricciones del Hoy No Circula se aplican en las 16 alcaldías de la CDMX y 40 municipios del Edomex:
Ciudad de México
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuajimalpa
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
Estado de México
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco de Berriozábal
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chicoloapan
- Chimalhuacán
- Ecatepec de Morelos
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan de Juárez
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla de Baz
- Tultitlán
- Valle de Chalco
De acuerdo con lo publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, el 1 de julio de 2025 se amplíó el programa Hoy No Circula a los municipios mexiquenses de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca y la Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco:
Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT)
- Almoloya de Juárez
- Calimaya
- Chapultepec
- Lerma
- Metepec
- Mexicaltzingo
- Ocoyoacac
- Otzolotepec
- San Antonio la Isla
- San Mateo Atenco
- Rayón
- Temoaya
- Tenango del Valle
- Toluca
- Xonacatlán
- Zinacantepec
Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco (ZMST)
- Almoloya del Río
- Atizapán
- Capulhuac
- Texcalyacac
- Tianguistenco
- Xalatlaco
Infracciones por no cumplir con el Hoy No Circula en ZMVT y ZMST
En estos municipios, las infracciones comenzarán hasta el 1 de enero de 2026, en tanto y hasta el 31 de diciembre de 2025, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en coordinación con las autoridades estatales y municipales competentes, realizarán campañas de socialización, sensibilización y difusión del contenido del programa.
