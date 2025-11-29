Hoy No Circula Sabatino 29 de Noviembre de 2025: ¿Qué Autos No Circulan en CDMX y Edomex?

Este 29 de noviembre de 2025 el Hoy No Circula se mantiene en operación, por lo cual aquí te informamos qué terminación de placa no circula este quinto sábado del mes, en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex).

El programa Hoy No Circula Sabatino busca reducir los niveles de contaminación, aplicándolo a los vehículos según su terminación de placa.

¿Qué autos no circulan el sábado 29 de noviembre de 2025?

Este sábado 29 de noviembre de 2025, se aplicará el programa Hoy No Circula en la CDMX y el Edomex, a los vehículos con:

Holograma 2 , sin importar el número de su placa .

, el número de su . Foráneos, sin importar el número de su placa.

Por su parte, están exentos del programa Hoy No Circula los vehículos eléctricos, híbridos, de personas con discapacidad, así como aquellos de transporte público o de servicios de emergencia.

Por ser el quinto sábado los vehículos con Holograma 1 pueden circular sin importar la terminación de su placa.

¿En qué horario aplica el Hoy No Circula este Sábado?

Los automóviles mencionados deberán detener su marcha de las 5:00 a las 22:00 horas.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

Recuerda que, con el objetivo de controlar la emisión de contaminantes a la atmósfera, las restricciones del Hoy No Circula se aplican en las 16 alcaldías de la CDMX y 40 municipios del Edomex:

Ciudad de México

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Estado de México

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

De acuerdo con lo publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, el 1 de julio de 2025 se amplíó el programa Hoy No Circula a los municipios mexiquenses de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca y la Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco:

Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT)

Almoloya de Juárez

Calimaya

Chapultepec

Lerma

Metepec

Mexicaltzingo

Ocoyoacac

Otzolotepec

San Antonio la Isla

San Mateo Atenco

Rayón

Temoaya

Tenango del Valle

Toluca

Xonacatlán

Zinacantepec

Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco (ZMST)

Almoloya del Río

Atizapán

Capulhuac

Texcalyacac

Tianguistenco

Xalatlaco

Infracciones por no cumplir con el Hoy No Circula en ZMVT y ZMST

En estos municipios, las infracciones comenzarán hasta el 1 de enero de 2026, en tanto y hasta el 31 de diciembre de 2025, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en coordinación con las autoridades estatales y municipales competentes, realizarán campañas de socialización, sensibilización y difusión del contenido del programa.

