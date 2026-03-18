¿Va a Llover Hoy en CDMX? Protección Civil Informa Sobre Clima y Activa Doble Alerta por Frío

¡Toma precauciones! A pesar de que falta poco para la entrada de la primavera, en la Ciudad de México (CDMX) y área metropolitana se han registrado tormentas, caída de granizo y bajas temperaturas en los últimos días, por lo que aquí te informamos si va a llover hoy, 18 de marzo de 2026, en la capital mexicana.

Además, te informamos sobre la previsión de frío para mañana jueves, pues las autoridades incluso ya activaron las alertas naranja y amarilla. A continuación, te presentamos los detalles.

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¿Va a llover hoy en la CDMX?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México publicó un aviso en redes sociales, en el que indicó que no se esperan lluvias la tarde de este miércoles.

También el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló en su reporte diario que esta tarde habrá cielo medio nublado pero sin lluvia en la CDMX.

En cambio alertó sobre lluvias aisladas en el Estado de México, así como viento variable de 5 a 15 km/h, con rachas de hasta 35 km/h.

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Alerta amarilla y naranja por frío

Por otra parte, la SGIRPC activó las alertas amarilla y naranja por el pronóstico de bajas temperaturas mañana 19 de marzo de 2025.

Alerta naranja : Tlalpan

: Tlalpan Alerta amarilla: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco.

En el caso de la alerta naranja en Tlalpan, previó que entre las 01:00 y las 08:00 horas del jueves, el termómetro registre entre 1 y 3 grados, así como heladas.

Mientras que en las otras cinco demarcaciones, se activó el nivel amarillo por la previsión de temperaturas de 4 a 6 grados, en el mismo periodo de tiempo.

Recomendaciones

Ante lluvias en el país, la Comisión Nacional de Protección Civil ha emitido recomendaciones a la ciudadanía para evitar afectaciones, entre ellas:

Evitar cruzar ríos, arroyos, vados o calles inundadas.

Mantenerse alejado de laderas, cerros y zonas con riesgo de deslaves.

Extremar precauciones ante vientos fuertes.

Abrigarse adecuadamente, especialmente niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.

Evitar el uso de anafres, braseros o calentadores de combustión en espacios cerrados.

Atender las indicaciones de las autoridades de protección civil y mantenerse informado a través de fuentes oficiales.

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Con información de N+.

spb